Kiedy zostaną zaszczepieni nauczyciele? 750 tys. osób czeka na swoją kolej. 190 tys. nauczycieli przejdzie testy na COVID-19 [MAPA PUNKTÓW]

Szczepienie przeciw COVID-19 - pierwszy etap

nauczyciele

pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,

osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych (decyzja na postawie numeru PESEL),

służby mundurowe: Żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe.

Minister Przemysław Czarnek zapowiedział w poniedziałek, 4 stycznia 2021 r., że MEN przygotowuje się do tego, żeby 18 stycznia 2021 r. najmłodsi z klas I-III wrócili do szkół. Jak dodał, w przyszłym tygodniu ok. 190 tys. nauczycieli będzie mogło być poddanym testom na koronawirusa. Jak dodał, powrót uczniów do szkół zależy jednak od sytuacji epidemicznej.