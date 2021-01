Kiedy zostaną otwarte lokale gastronomiczne i siłownie? "Opieramy się o badania, które mówią o ryzyku z otwieraniem poszczególnych branż"

6 milionów kierowców jeździ zimą na oponach letnich. "Sama ostrożna jazda to za mało. Na drodze nie jesteśmy sami"

Około 6 milionów kierowców jeździ zimą na oponach letnich. Co roku na polskich drogach ginie ponad 3 tys osób i dochodzi do niemal pół miliona wypadków oraz kolizji drogowych. To z kolei przekłada się na rosnące stawki ubezpieczeń. - Skoro wprowadzono obowiązek zapinania pasów, czyli uregulowano sytuacje po zderzeniu, to dlaczego nie zajęto się do tej pory przyczynami tych zderzeń? Niemal 20-25 proc. z nich ma związek z oponami- zwraca uwagę ekspert.