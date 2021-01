Kiedy wszyscy uczniowie wrócą do szkół? Minister edukacji odpowiada

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wyśnił, że powrót uczniów do szkół zależy przede wszystkim od sytuacji epidemicznej w Polsce. - Jak obserwujemy to, co się dzieje w ostatnich kilkunastu dniach to dzienne liczby zakażonych są dość stabilne i na niższym poziomie niż się spodziewaliśmy – mówił na antenie RMF FM.

Polityk wyraził nadzieję na powrót uczniów do szkół w lutym. - W perspektywie tygodnia-dwóch, jeśli ta stabilizacja dotycząca liczby zakażeń będzie się utrzymywać, a być może spadać, to będziemy podejmować decyzje o powrocie ósmoklasistów i maturzystów do szkół, bo oni tego najbardziej potrzebują – stwierdził szef MEiN.

Dopytywany, o to kiedy zapadną konkretne decyzje nt. powrotu uczniów do szkół, Czarnek odpowiedział, że może być tak, iż w przyszłym tygodniu „będą pierwsze decyzje w tej sprawie”.