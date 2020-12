Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Minister zdrowia: 18 stycznia to najbardziej prawdopodobny scenariusz

Szef resortu zdrowia pytany był w RMF FM, czy faktycznie najmłodsi uczniowie wrócą do szkół 18 stycznia, tak jak zapowiedział rząd. Niedzielski odpowiedział, że jest na to 90 proc. szans.

Dopytywany, czy jest już plan powrotu do nauki stacjonarnej starszych uczniów minister zdrowia przekazał, że jest, ale zależy on od tego, „w jakim miejscu rozwoju pandemii będziemy, ile będzie tych dziennych zachorowań”. - I ja oczywiście bardzo nie lubię tworzyć tutaj prognoz, bo one niestety, tak jak cała pandemia, lubią nas zaskakiwać, ale wydaje się, że w okolicach połowy stycznia będziemy mieli takie warianty, takie scenariusze – mówił.

Niedzielski o feriach: Będę w tej sprawie nieugięty

W czasie ferii zamknięte pozostawać maja hotele. Branże hotelarskie przekonują rząd, aby umożliwić im w okresie ferii przyjmowanie klientów. - Będę w tej sprawie nieugięty, bo zdecydowanie najważniejszym celem jest to, żeby przywracać normalność nie tylko w okresie ferii. Nie chciałbym, żeby przywracanie normalności w czasie ferii odbiło się za chwilę czkawką, jeśli można tak trywialnie powiedzieć i nie będziemy mogli puścić dzieci do szkoły, będziemy mieli przyśpieszenie pandemii wolałbym, żeby tą pierwszą decyzją, która będzie, no właśnie oznaczała powrót do normalności, to był powrót dzieci do szkoły. Przynajmniej z tych klas najmłodszych – mówił minister.