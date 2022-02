Kiedy trop się urywa. Sprawy zaginięć, w których wciąż brak odpowiedzi

Sprawa wyglądała naprawdę niepokojąco.10 lutego, 45-letnia Aleksandra Wieczorek razem z 15-letnią córki Oliwią wyszły ze swojego mieszkania przy ul. Bienia w Częstochowie. Zabrały ze sobą psa. Kobieta dzień wcześniej rozmawiała ze swoją matka, w dniu zaginięcia z babcią rozmawiała Oliwa. I nagle cisza. Żadnych telefonów. Znaku życia. Wiadomo, że 10 lutego 45-latkę widziano na ogródkach działkowych przy ulicy Żyznej. Tu ślad się urywał.

Tej dwójki policja szukała kilka dni. Wydawało się, że to kolejne tajemnicze zaginięcie, kolejna sprawa, której rozwiązania nigdy nie poznamy.

W poniedziałek policja zatrzymała jednak 52-letniego mężczyznę, we wtorek usłyszał zarzuty. - Podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Ciał kobiet nie odnaleziono. Ale ustalenia śledczych wskazują na to, że zostały one pozbawione życia, tak wynika z całokształtu materiału dowodowego. Do zbrodni miało dojść 10 lutego w Częstochowie - mówił Krzysztof Budzik z biura prasowego prokuratury Okręgowej w Częstochowie.