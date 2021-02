Kiedy Teksańczycy umierali z zimna, ich senator poleciał z córkami na wypoczynek do Meksyku. Teraz Ted Cruz się kaja

Ted Cruz, wpływowy republikański senator z Teksasu, który ubiegał się o nominację na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych znalazł się w ogniu wściekłej krytyki mieszkańców tego stanu. Powód?

Kiedy on poleciał z córkami do Meksyku by się opalać, Teksas przeżywał i nadal doświadcza bardzo trudnych chwil, bo surowy atak zimy pozbawił miliony ludzi prądu, są już dziesiątki śmiertelnych ofiar żywiołu.

To był oczywiście błąd, mówił po przylocie do rodzinnego Teksasu Cruz i dodał, że z perspektywy czasu by tego nie zrobił.

Zacząłem mieć wątpliwości niemal w chwili, gdy usiadłem w samolocie, ponieważ z jednej strony wszyscy, którzy są rodzicami, mają obowiązek opiekować się swoimi dziećmi, dbać o naszą rodzinę. To jest coś, co robią Teksańczycy cały czas, powiedział Cruz, który we wcześniejszym oświadczeniu mówił, że poleciał do Meksyku, ponieważ jego córki poprosiły go o to, a on chciał być dobrym ojcem.