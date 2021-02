Kiedy starsi uczniowie powrócą do stacjonarnej nauki? Wiceminister edukacji: Nie wiemy, czy za chwilę nie dotrze trzecia fala pandemii

Prof. Nęcki: "To co się działo w Zakopanem pokazuje, że ludzie ponownie nie dadzą się zamknąć. Grozi nam rewolucja!"

- To co się stało w miniony weekend na Podhalu to szalenie ciekawe zjawisko dla psychologa. Dla polityków to już jednak bardzo zła informacja – mówi prof. Zbigniew Nęcki, znany psycholog społeczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Ludzie dali rządzącym ostatni sygnał ostrzegawczy, że kolejnego zamknięcia w domu już nie wytrzymają – dodaje w wywiadzie dla „Gazety Krakowskiej” naukowiec.