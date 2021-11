Kiedy rozpocznie się budowa zapory na granicy? Minister Kamiński podał datę

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Marka Chodkiewicza, pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, do 15 grudnia br. nastąpi podpisanie umów z firmami odpowiedzialnymi za budowę zapory. - Umowy będą jawne, tak aby każdy obywatel mógł się z nimi zapoznać. Prace na samej granicy rozpoczną się jeszcze w tym roku. Planowany czas prac na granicy to 180 dni. Zapora ma powstać do końca pierwszego półrocza 2022 r- podano w komunikacie na stronach rządowych.