Kiedy rekonstrukcja rządu i jakie zmiany w nim zajdą? Piotr Müller wyjaśnia

Rzecznik rządu pytany przez polskatimes.pl o to, kiedy nastąpi rekonstrukcja rządu, ponieważ w mediach pojawiła się informacja, że będzie mieć ona miejsce w środę (20 października) odpowiedział, że nastąpi ona w przyszłym tygodniu. – Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że temat korekt rządu zamkniemy do końca października i wydaje się, że tak właściwie będzie. W tej chwili jest to niemożliwe z czysto kalendarzowych problemów. We wtorek premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w debacie o Polsce w Parlamencie Europejskim, w czwartek pan premier leci do Brukseli na dwa dni. Pan prezydent też ma swoje obowiązki. Nie ma pośpiechu związanego z korektami, rząd normalnie funkcjonuje – powiedział.

Dopytywany o to, ile zmian personalnych zajdzie w rządzie, Piotr Müller powiedział, że będzie to „kilka korekt”. – Na pewno będzie zmiana w resorcie rozwoju, ponieważ jest wolny wakat i funkcję ministra pełni aktualnie premier Mateusz Morawiecki. Zmiana obejmie też ministerstwo sportu – mówił.