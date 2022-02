Kiedy powrót nauki stacjonarnej w szkołach? Czarnek: Cały czas analizujemy sytuację Hubert Rabiega

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

- Cały czas analizujemy sytuację. Najpóźniej 28 lutego wszyscy wracamy po feriach do nauki stacjonarnej po to, żeby ją kontynuować do końca roku - powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas porannego wywiadu w Polskim Radiu 24.