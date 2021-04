Kiedy powrót dzieci do szkół i przedszkoli? Minister Przemysław Czarnek podaje datę. "Kluczowe będą dane ze środy i czwartku"

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem ministra edukacji i nauki do 18 kwietnia obowiązuje nauka zdalna, zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. Wyjątków jest kilka, między innymi należy do nich opieka nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

W Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek został zapytany o możliwy powrót do nauki stacjonarnej, a tym samym jego datę.

- Zakładamy, że już od 18 kwietnia będzie to możliwe. Kluczowe będą dane dotyczące zakażeń z jutrzejszego dnia i z czwartku – odpowiedział minister.

Dodał, że kluczowa przy tej decyzji jest właśnie tendencja spadkowa. - Jeśli one potwierdzą tendencję spadkową, czyli to odpływanie trzeciej fali, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa na to, żebyśmy wracali najpierw do przedszkoli, następnie w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych, tak, żeby w maju wszyscy byli w systemie stacjonarnym – zaznaczył Czarnek.