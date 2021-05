Kiedy ponowne otwarcie Park of Poland? Suntago Water Park ma zacząć działać jeszcze w maju

Wraz z "odmrożeniem" poszczególnych sektorów gospodarki sprawdzamy jak wygląda sytuacja w największym wodnym kompleksie rozrywkowym na Mazowszu - czyli w Park of Poland we wsi Wręcza. Obecnie cały ośrodek jest zamknięty, jednak zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Zdrowia - od 1 maja otwarte zostaną baseny dla grup zorganizowanych. Zaś pod koniec miesiąca (od 29 maja) otwarte mogą być wszystkie baseny, także te kryte. Będą mogły działać przy 50 proc. obłożeniu. Kiedy otwarty zostanie Park of Poland?

Park of Poland [ZDJĘCIA] Suntago Wodny Świat we Wręczy otwar...

Park of Poland. Jakie atrakcje czekają na gości?

Sam aquapark ma 75 tys. mkw., czyli jest wielkości porównywalnej do warszawskiej Galerii Młociny. Na wejściu, po przekroczeniu linii składającej się z 12 kas, trafiamy do szatni (8,5 tys. szafek). Idąc dalej na wprost wchodzimy do głównej części wypoczynkowej Suntago - Relax. Panuje tam tropikalna temperatura - 32-34 stopnie. Miejsce to przypominać ma rajską plażę. W basenie wytwarzane są sztuczne fale, na około 740 palm, leżaki i łóżka z baldachimem. Wszystko pod szklaną kopułą, która latem, gdy na zewnątrz jest równie ciepło, otwiera się wpuszczając świeże powietrze. Dla dzieci stworzono rwącą rzekę wijącą się wokół plaży.