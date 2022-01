Kiedy nastąpi fuzja PKN Orlen z Lotosem? Daniel Obajtek podał termin

Daniel Obajtek, pytany w RMF FM o to, czy po fuzji z Orlenem Lotos zniknie z polskiego rynku, a stacje przejdą do historii, odpowiedział, że nie. – Część stacji generalnie będzie przebrandowana na stacje Orlenu. To jest ok. 120 stacji, a to co będzie miał MOL, na początku będzie pod marką Lotos – dodał.

Dopytywany, dlaczego to nie Lotos przejmuje Orlen, a Orlen Lotos, bo Skarb Państwa w Lotosie ma znacznie więcej udziałów niż w Orlenie, odpowiedział, że jest to by było niemożliwe do zrealizowania. – Po pierwsze – Orlen jest firmą bardzo globalną, Orlen ma zupełnie inny potencjał nie tylko na rynku polskim, ale i w ogóle na rynkach. Orlen ma ok. 60 proc. przychodów z rynków zewnętrznych, a jest jeszcze kwestia akcjonariatu i kwestia statutu. Nie sądzę, żeby ok. 90 proc. właścicieli na walnym zgodziło się, żeby ta fuzja miała mieć odwrotny kierunek. Też jest kwestia Orlenu. Orlen już jest multienergetyczną spółką, budowałem to 4 lata, przejęła jeszcze parę innych spółek m.in. przejęła Energę, ma bardzo mocny pion zarówno petrochemiczny, rafineryjny, jak i energetyczny. Orlen ma 60 proc. przychodów z rynków zewnętrznych, ma kilka rafinerii poza naszym krajem, natomiast Lotos jest stosunkowo bardzo niewielką rafinerią, o niewielkim przerobie, więc nie ma żadnego potencjału, żadnej możliwości, by ta kwestia przejęcia była w tamtym kierunku – wyjaśnił prezes PKN Orlen.