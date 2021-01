Kiedy możemy się spodziewać luzowania obostrzeń? Minister finansów odpowiada: Jestem optymistą

- Nikt się nie spiera, zawsze rozmawiamy, wiemy, że najważniejsze jest zdrowie, później jest gospodarka. Gospodarka jest bardzo ważna, ale zdrowie jest najważniejsze - podkreślił. Kościński tłumaczył, że decyzje należą one do premiera Mateusza Morawieckiego i rządowego zespołu kryzysowego.

- Jestem absolutnie optymistą, że za kilka tygodni będzie poluzowanie i będzie większe przez następne kilka miesięcy - poinformował i dopytywany czy może nastąpić to już na początku lutego, stwierdził, że to nastąpi za "kilka tygodni".

Kościński zaapelował także do przedsiębiorców, żeby ci nie otwierali swoich biznesów. - Mogę tylko zaapelować o zdrowy rozsądek, żeby nie otwierać się nielegalnie. Jeśli ktoś ma poważne problemy finansowe, należy się zgłosić do urzędu skarbowego i spróbować wynegocjować odroczenie terminu zapłaty podatków- radził przedsiębiorcom.

- W interesie wszystkich jest, żeby przedsiębiorca utrzymywał swoją działalność i płacił podatki- stwierdził i dodał, że "lepiej więc należności odroczyć, niż doprowadzić do upadłości firmy"

Jednocześnie minister finansów zachęcał, żeby "wyjąć gotówkę spod materaca i włożyć ją do banku". - Ja walczę z tym cały czas, ponieważ gotówka nie wnosi nic do polskiej gospodarki, jest kosztem. Dlatego zachęcam, żeby gotówkę przenieść do banku, bo wtedy znajduje się ona w systemie bankowym, wtedy można udzielać kredytów i rozkręcać gospodarkę- tłumaczył.