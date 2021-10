Kiedy likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? Rzecznik rządu Piotr Müller podał możliwy termin

Czy Polska dostanie pieniądze z Funduszu Odbudowy? Zdecydowana większość krajów UE ma już zatwierdzone KPO, dostała zaliczki, a Polska ciągle nic.

Jestem przekonany, że te środki trafią do Polski. Nie widzę takiej obawy, żeby miały być docelowo zablokowane. Byłoby to działanie nielegalne. Ale, oczywiście, toczy się wokół tego gra polityczna. To pewnie kwestia czasu, kiedy Komisja Europejska stwierdzi, że tak dłużej postępować nie można. Takie działania prowadziłoby do kompletnej dezintegracji wewnątrz Wspólnoty. Jeżeli ktoś może arbitralnie zablokować środki, nie w ramach jakiejś procedury, artykułu 7, czy rozporządzenia warunkującego, które jest jeszcze nie obowiązujące, bo jest TSUE. Więc jeśli to wszystko się robi poza procedurami, to oznacza, że żadne zasady nie obowiązują.

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia medialne, że Polska dostanie te pieniądze wtedy, kiedy zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną. Czy potwierdza Pan te informacje?