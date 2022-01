Kiedy koniec nauki zdalnej? Minister Przemysław Czarnek: 10 stycznia wszyscy wracają do nauki stacjonarnej, która jest potrzebna jak tlen

Przemysław Czarnek zapowiedział w TVP Info, że dalsze decyzje w kwestii nauki będą uzależnione od sytuacji epidemicznej, w tym od tego w jaki sposób będzie oddziaływał wariant koronawirusa Omikron i jak to będzie się przekładało na liczbę chorych i hospitalizowanych. – To będziemy wiedzieć za jakieś trzy tygodnie, miesiąc. Dopiero wtedy będziemy podejmować następne decyzje, przy czym to już będzie sezon ferii zimowych więc i tak 1/3 do połowy Polski będzie wyłączona z nauki stacjonarnej z uwagi na ferie zimowe – dodał.

Minister edukacji i nauki mówił, że „od zeszłego czerwca uczniowie są już na nauce stacjonarnej pomimo podpisów ponad 500 tys. dzieci inspirowanych przez opozycję, która mówiła, że nie można wracać do szkoły, że szkoły nie są przygotowane”. – Od 1 września ruszyliśmy w pełnej nauce stacjonarnej i dopiero te 3 dni przed świętami Bożego Narodzenia – ze względów sanitarnych – zdecydowaliśmy, że będą nauką zdalną – powiedział.