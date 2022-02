Kiedy kolejni żołnierze USA trafią do Polski? Wiceszef MSZ, Marcin Przydacz, podał termin

Rzecznik Pentagonu John Kirby zapowiedział w środę, że USA wyślą do Niemiec, Polski i Rumunii kolejne 3 tys. żołnierzy. Tysiąc ma trafić do Rumunii, a dwa tysiące zostaną skierowane do Polski i Niemiec. Dodał, że większość z tych 2 tys. żołnierzy będzie stacjonować w Polsce. Rzecznik zaznaczył, że możliwe jest rozmieszczanie kolejnych wojsk amerykańskich w Europie.

Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych w Radiowej Jedynce, komentując decyzję o zwiększeniu liczby wojsk amerykańskich w Polsce powiedział, że to decyzja dobra, którą „tutaj w Warszawie przyjęliśmy z zadowoleniem”. – Zabiegaliśmy o rozlokowanie kolejnych jednostek amerykańskich w Polsce, w regionie, bo tylko taki język rozumie Moskwa. Cieszymy się, że tego typu podejście nie zwyciężyło w Waszyngtonie – wyjaśnił.

Zdaniem wiceszefa MSZ „poza elementem polityki bezpieczeństwa, które rzeczywiście wzmacnia nasze poczucie bezpieczeństwa, to jest to kolejna decyzja o amerykańskiej o obecności tutaj”. – Pamiętamy przecież szczyt NATO z 2016 roku, kiedy to rozlokowano tutaj 5 tys. NATO-wskich żołnierzy. Natomiast to także jest sygnał polityczny, który na pewno zostanie odpowiednio przeanalizowany w Moskwie, bowiem pokazuje to, jakie podejście Stanów Zjednoczonych w tym momencie do tej sytuacji jest realizowane – mówił.