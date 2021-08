Kiedy czeka na IV fala koronawirusa? Kraska: Połowa września, początek października lub nawet trochę później

Jednocześnie zaznaczył, że „jeżeli zachowamy się jak w tej chwili, czyli będziemy dość sceptyczni, jeżeli chodzi o szczepienia, to tak jak mówią eksperci, będzie to połowa września, początek października lub nawet troszkę później”.

- Widzimy, że codziennie jest coraz więcej przypadków koronawirusa. Ten trend, powolny, ale jednak utrzymuje się wzrostowy, czyli codziennie tych przypadków jest coraz więcej. To wszystko będzie zależało od tego, ilu Polaków się w następnych tygodniach zaszczepi. Jeżeli ta intensywność szczepień wzroście, to ta IV fala będzie i mniejsza i odłożona w czasie – odpowiedział.

Zwrócił uwagę, że to jest właśnie okres, kiedy, po pierwsze, jest nas więcej w przestrzeni publicznej, ale także jest to okres jesienny. – Okres jesienny, tak jak w ubiegłym roku, to jest okres, kiedy jest dużo infekcji, jest okres przeziębieniowy – mówił. Dodał, że jest to atmosfera odpowiednia dla rozwoju wirusa.