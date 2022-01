Kiedy apogeum piątej fali pandemii? Minister zdrowia zdradził możliwy scenariusz OPRAC.: Lidia Lemaniak

fot. adam jankowski / polska press brak

– Najważniejsze jest to, jak liczba zakażeń przełoży się na hospitalizację, więc ta liczba zakażeń w różnych wariantach jest podobna, tylko w zależności od tego, kiedy następuje apogeum, to się różni. Teraz wydaje się, że się realizuje taki scenariusz bardzo szybkiego przyspieszenia, gdzie nawet na początku lutego będziemy mieć apogeum – mówię tu o przekroczeniu dziennej liczby zakażeń 100 tys., ale ten scenariusz jest o tyle optymistyczny, że on również zakłada dosyć szybki spadek tej liczby. W innych scenariuszach, gdzie liczba rośnie wolniej, też jest stosunkowo wolniejsze opadanie fali – powiedział minister zdrowia, Adam Niedzielski.