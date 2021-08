Kidawa-Błońska: Paweł Kukiz okazał się bardzo naiwny

Władysław Frasyniuk chyba przesadził nazywając polskich żołnierzy i pograniczników „watahą psów i śmieciami”? To były niepotrzebne słowa, tym bardziej, że ci żołnierze wykonują tylko czyjeś rozkazy.

Mamy w tej chwili do czynienia z ogromną eskalacją emocji. Łatwo przy tym wszystkim zapomnieć, że słowa mogą bardzo ranić, że mogą przynieść dużo złego i jeszcze bardziej pogłębić podziały. Władysław Frasyniuk, człowiek z dużym doświadczeniem, z tak piękną kartą opozycyjną wie, że pewne sformułowania nie powinny padać. Dla jasności – trzeba nazywać rzeczy po imieniu, mówić o złu, które dzieje się wokół nas. Ale jeśli będziemy brnąć w eskalację, to do czego nas to doprowadzi? Czy gdy braknie epitetów ruszymy na siebie z pięściami? Nie ma żadnych wątpliwości, że państwo musi dbać o szczelność granic i bezpieczeństwo, ale z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego ma to jednocześnie wykluczać pomoc migrantom, tak po ludzku. Wielu Polaków tak myśli i takie traktowanie ludzi koczujących od wielu dni na granicy polsko-białoruskiej jest dla nich nie do przyjęcia. Budzą się emocje, które są niepotrzebne i szkodzą sprawie. Proszę zauważyć, że zamiast zajmować się rozwiązaniem problemu, dyskusja toczy się o tym, co kto powiedział.