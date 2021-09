"Kicker": - Pasuje do niego idealnie! Zagraniczne media prześcigają się w komplementach pod adresem Roberta Lewandowskiego

Najwięcej o Polaku napisały niemieckie media. "Robert to strzeleckie perpetuum mobile" - czytamy w "Kickerze". Tak Lewandowskiego określił Herbert Hainer, były dyrektor generalny Adidas Group, a obecnie przewodniczący rady nadzorczej Bayernu Monachium. "Złoty But pasuje do ciebie idealnie" - te słowa Hainera "Kicker" wybił w tytule.

"Lewandowski długo nie wierzył, że uda mu się pobić rekord Gerda Muellera. Nawet jednak kontuzja nie stanęła mu na przeszkodzie w zdobyciu Złotego Buta. Ale to jeszcze nie koniec Lewandowskiego. W przyszłości może założyć drugiego buta" - czytamy dalej w tym specjalistycznym magazynie. - "Lewandowski to nie tylko wyjątkowy piłkarz FC Bayern. Polak ma wyjątkową wartość dla Bundesligi, jego charyzma jest ogromna."

W podobnym tonie wybrzmiał komentarz w niemieckim "Expressie". Już w nagłówku artykułu podkreślono, że Robert Lewandowski jest głodny kolejnych tytułów: - "On zawsze chce więcej!"