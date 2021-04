Kibice Lecha Poznań przygotowują się na 100-lecie klubu w 2021 roku. Co planują?

- Planujemy organizację symbolicznego meczu 17 września, data ma związek z pierwszym meczem towarzyskim jaki Lech, jeszcze jako Liga Dębiec, rozegrał ze Sokołem Poznań. Nie zdradzamy jeszcze drużyn, które przystąpią do tego spotkania, ale na pewno będzie to niesamowita frajda i duża niespodzianka – mówi Marcin Kawka, prezes Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz.

We współpracy z miastem, Poznań zapełni się wyjątkowymi muralami upamiętniającymi to historyczne wydarzenie. W specjalnie wydanym na tę okazję fotoalbumie będzie można obejrzeć m.in. działania kibiców na przestrzeni mijających lat. Niesamowitą gratką jest niewątpliwie zaplanowany na 17 września 2022 roku, symboliczny mecz.

Fani Lecha Poznań będą mogli wziąć udział także w turnieju piłkarskim oraz zobaczyć wystawę poświęconą historii klubu, a już teraz mają możliwość zaangażowania się w działania na rzecz obchodów 100-lecia. Chodzi tu o specjalną zbiórkę krwi powiązaną z tym uroczystym wydarzeniem.

- Wszystkich kibiców i nie tylko zachęcamy do udania się do najbliższego punktu krwiodawstwa i oddanie tego cennego płynu. Bardzo Was prosimy o podanie numeru zbiórki (1)922, by Wasza krew mogła zostać zaliczona – czytamy w komunikacie podanym w mediach społecznościowych.