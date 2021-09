Kibice chcą mundialu co dwa lata. Tak mówią badania FIFA

FIFA jest coraz bliżej organizacji mundialu co dwa lata. Tydzień temu szefostwo organizacji zaprosiło 80 byłych i uznanych piłkarzy na dwudniowe spotkanie w Katarze by omówić temat. Według doniesień zawodnicy byli zgodni, że pomysł jest dobry. Zdaniem prezydenta FIFA Gianniego Infantino podwojenie turniejów dałoby większe szanse i nadzieje drużynom, które nie kwalifikują się regularnie. Początkiem tego pomysłu było rozszerzenie liczby ekip biorących udział z 32 do 48 wraz z mundialem w 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

- Jeśli myślicie, że 48 drużyn na MŚ to dobry pomysł to czemu nie zrobić tego cztery lata wcześniej? Analizujemy czy jest to możliwe na 2022 rok w Katarze - mówił jeszcze trzy lata temu Infantino.

Jak podaje "Associated Press" FIFA przeprowadziła badanie na próbie 15 000 pełnoletnich respondentów w 23 krajach, które wykazało, że jest "znacząca różnica między tzw. rynkiem tradycyjnym, a progresywnym", sugerując że młodzież chętniej odbiera MŚ w cyklu dwuletnim. Kolejne badanie, na 100-tysięcznej próbie w 100 państwach, już ruszyło.