Khaby Lame. Kim jest gwiazda TikToka? W ciągu roku zdobył 75 mln obserwujących

Khaby Lame to obecnie najpopularniejszy we Włoszech i trzeci pod względem popularności na świecie TikToker. Wyprzedzają go już tylko mająca 81 mln followersów Addison Rae oraz najpopularniejsza obecnie TikTokerka Charlie D'Amelio (118 mln obserwujących). Ale jeśli Khaby Lame będzie zyskiwał nowych fanów w takim tempie jak do tej pory, to pierwsze miejsce w rankingu właściwie ma już w kieszeni. Niezwykłe w historii 21-letniego influencera jest to, że zdobycie popularności na całym świecie zajęło mu zaledwie rok. Jak to się stało?