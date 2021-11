Kevin Spacey musi zapłacić producentom "House of Cards" 31 milionów dolarów

Kevin Spacey zapłaci producentom "House of Cards”, z którego został wycięty, 31 milionów dolarów po tym, jak gwiazdor usłyszał zarzuty molestowania seksualnego.

Szefowie firmy firmie MRC mówią, że to zadośćuczynienie za straty poniesione na skutek oskarżeń pod adresem aktora. Mowa między innymi o złamaniu przez niego warunków umowy, w tym m.in. zakazu nękania zatrudnionych przez producentów osób. Tajne orzeczenie w tej sprawie wydano w zeszłym roku, ale zostało upublicznione teraz po tym, jak prawnicy studia MRC złożyli wniosek do sądu o potwierdzenie wyroku. Aktor, który miał postawionych kilka zarzutów napaści na tle seksualnym od 2017, konsekwentnie zaprzecza, by dopuścił się zarzucanych mu czynów.

62-letni Spacey był jedną z głównych postaci Hollywood, które zostały publicznie oskarżone o niewłaściwe postępowanie w następstwie skandalu Harveya Weinsteina, a ruch #MeToo nabierał rozpędu. MRC i Netflix zwolnili Spacey’a z "House of Cards" i usunęli go z serialu. Studio stwierdziło, że straciło miliony dolarów, ponieważ zaczęło już pracować nad kolejnym sezonem serialowym.