Kevin Kelly: Interesuje mnie przyszłość jako cel podróży. A cel najlepiej widać, gdy wiemy, skąd wyruszamy

Właśnie wydał pan swoją najnowszą książkę „Vanishing Asia”. Dlaczego akurat o Azji?

Z trzech powodów. Po pierwsze, bo większość ludzi żyje na tym właśnie kontynencie. Chiny i Indie to obecnie najludniejsze państwa świata. Po drugie, te kraje - razem z Koreą Południową i Japonią - sprawiają, że Azja staje się także najbardziej rozwiniętym technologicznie kontynentem. O przyszłości świata decydować będą mieszkańcy Azji, a na pewno coraz mniejszy wpływ na nią będą mieli Amerykanie i Europejczycy. Po trzecie wreszcie, kraje Azji mają bardzo bogatą kulturę i długą historię.

Pan w swojej książce pokazuje - na zdjęciach - tę kulturę. Jest pan jednym z najbardziej cenionych współczesnych futurologów - a w swojej książce koncentruje się całkowicie na przeszłości. Paradoks?

Dokumentuję przeszłość tego kontynentu, bo wychodzę z założenia, że pokazanie tego, co za nami, może nam pomóc zrozumieć to, co nas czeka. Sam jestem zaskoczony tempem, w jakim dochodzi do zmiany w Azji. Ale też cały czas można tam znaleźć miejsca, które nie zmieniły się od kilkuset lat. One najlepiej pokazują, jak bardzo rozwinął się nasz świat - i jak bardzo technologia pomaga go zmieniać na lepsze. Im częściej trafiam do świata, który zatrzymał się w czasie, tym bardziej doceniam korzyści, jakie zyskujemy dzięki transformacji technologicznej.