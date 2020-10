Keri Gilder: Naszym priorytetem pozostaje zmienianie świata dzięki sile łączności

Keri Gilder, która od maja pełni funkcję dyrektora generalnego Colt Technology Services, opowiedziała o dalszych planach rozwoju firmy w Polsce, a także o nowej rzeczywistości, jaką do firm wniósł Covid-19.

5G w Polsce uruchomili już wszyscy operatorzy sieci. Jaki jest udział Colt we wprowadzaniu tej technologii.

Nowa generacja sieci komórkowych oznacza zapotrzebowanie na nowe aplikacje i usługi, ponieważ nowy, cyfrowy ekosystem, jest całkowicie odmienny od modeli 3G i 4G, do których jesteśmy przyzwyczajeni. 5G wymaga ewolucji architektury sieci, która będzie miała znaczący wpływ na sieci dostępowe, miejskie jak również sieć szkieletową. Ze względu na skalę zmian, wyspecjalizowany partner dysponujący gęstą siecią światłowodową i zasięgiem, a także doświadczeniem w dostarczaniu usług o dużej przepustowości, staje się bardzo atrakcyjny. Tutaj właśnie wkracza Colt, ponieważ nasza sieć Colt IQ obejmuje gęstą łącznością światłowodową 52 metropolie, ale mamy także wypracowane relacje z właścicielami drobnej architektury miejskiej (właścicielami mebli miejskich nadających się do umieszczenia sprzętu przesyłowego 5G) i ponad 25 tysiącami klientów korporacyjnych na całym świecie. Ze względu na możliwości i zasięg sieci Colt IQ, już teraz pracujemy z operatorami sieci komórkowych nad ich wdrożeniami technologii 5G i przewidujemy, że będzie to kontynuowane przez wiele lat.

Carl Grivner poprzedni dyrektor generalny firmy, podkreślał, że ma duże plany rozwoju Colt w Polsce. Czy Pani, jako jego następczyni będzie kontynuować tę politykę? Czego możemy się spodziewać?

Polska pozostaje w centrum zainteresowania Colta, dlatego przede wszystkim ten region został w zeszłym roku uwzględniony w naszej szerszej ekspansji na Europę Środkowo-Wschodnią. Wiemy, że nadal występuje tu duże zapotrzebowanie na łączność, pozwalającą wspierać szybki wzrost gospodarczy. Colt, ze swoim globalnym zasięgiem, jest dobrze przygotowany do wspierania lokalnych firm, a także rozwijających się tutaj organizacji. Jesteśmy podekscytowani możliwością, jaką daje to naszej organizacji.

Kobieta na tak wysokim stanowisku w branży technologicznej, bardzo innowacyjnej, to wciąż spore zaskoczenie. Kobietom wciąż trudniej osiągnąć sukces?

Cała moja kariera opiera się tylko na jednym sektorze, przez co trudno mówić mi o tym, jak wygląda sytuacja w innych branżach, ale wierzę, że odnoszenie sukcesów przez kobiety wciąż stanowi wyzwanie na takim czy innym poziomie. Szczęśliwie dla mnie, ja zawsze miałam wspaniałych mentorów i liderów, którzy mnie wspierali i wierzyli we mnie, a to zdecydowanie kluczowa kwestia, jeśli chce się odnieść sukces i rozwijać w biznesie. Moim priorytetem zawsze była też nauka. Technologia branży telco rozwija się tak szybko, że nieustannie trzeba się rozwijać i przyswajać aktualną wiedzę. To jeden z moich głównych atrybutów, który, jak sądzę, umożliwił uwzględnienie, a następnie wybranie mojej osoby na to stanowisko.

Jeśli chodzi o rolę, którą mi powierzono, oczywiście odczuwam presję i dużą odpowiedzialność. Moje zadanie rozpoczęło się w okresie wielkich globalnych zmian, kiedy znaczenie naszego sektora jest bardziej krytyczne niż kiedykolwiek. Jednak mam przy sobie fantastyczny zespół liderów i pracowników, którzy wiem, że potrafią realizować wymagania klientów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy dokładaliśmy wszelkich starań, aby to robić. Pandemia zmieniła bardzo wiele w sposobie działania i myślenia wielu firm. Colt dostarcza wiele rozwiązań umożliwiających m.in. pracę zdalną – rozwiązania chmurowe, zabezpieczenia sieci itp. Czego obecnie oczekują państwa klienci? Co się zmieniło w tym okresie?

Dla Colta sytuacja związana z Covid przyniosła niespodziewane scenariusze wykorzystania naszych usług, których nie bylibyśmy w żadnym wypadku przewidzieć. Colt od lat inwestował w sieci na żądanie, obsługujące SDN i o dużej przepustowości, rozumiejąc, że w przyszłości będzie potrzebna większa zwinność i elastyczność, ale nie sądziliśmy, że ta potrzeba pojawi się z dnia na dzień. Dzięki już utworzonym fundamentom sieci Colt IQ Network, byliśmy w stanie nieprzerwanie wspierać działalność biznesową naszych klientów, podczas gdy cały świat się zmieniał. Tak więc, pod względem trendów i elastyczności, możliwość dynamicznego łączenia się z sieciami zdecydowanie się utrzyma, podobnie jak dalsze wykorzystanie chmury i wszystkich narzędzi, które ma do zaoferowania. Wypuszczając nowe produkty w czasie pandemii, skupiliśmy naszą uwagę na usługach, które pomogą naszym klientom w tym okresie, takich jak wprowadzenie optymalizacji VoIP i wsparcia dla IPv6 za pośrednictwem naszej platformy SD WAN. Te nowe funkcje są odpowiedzią na pilną zmianę popytu na usługi sieciowe, której doświadczają przedsiębiorstwa na całym świecie, gdy wiele organizacji dostosowuje się do potrzeby podłączania dodatkowych urządzeń do już przeciążonych sieci.

Jakie, Pani zdaniem, są obecnie największe wyzwania branży telco?

Naszym priorytetem pozostaje zmienianie świata dzięki sile łączności. Nasza wysokoprzepustowa, elastyczna i dostępna na żądanie sieć Colt IQ stanowiła podstawę stabilizacji dla wielu przedsiębiorstw, które musiały przenosić swoje działania operacyjne do chmury na początku tego roku. W połączeniu ze współpracą z naszymi partnerami w szerszym ekosystemie łączności - kluczowymi dostawcami usług w chmurze (CSP) i integratorami systemów (SI) – umożliwiła naszym klientom dalsze wykorzystanie chmury i działanie z większą szybkością operacyjną. Tak więc my nie planujemy dużych zmian, możemy mówić o kontynuacji podróży, którą rozpoczęliśmy już jakiś czas temu. Podróży, która koncentruje się na nawiązywaniu kontaktów - z naszymi klientami, partnerami i ostatecznie z całymi społecznościami, ponieważ głęboko wierzymy, że łączność ma znaczenie.

