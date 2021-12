Kenia: trzylatka krwawiła i kasłała, bo miała w gardle intruza. Lekarze zdębieli na jego widok

Przez ponad trzy miesiące kenijska dziewczynka miała krwotoki z nosa i dusił ją potworny kaszel. Matka i potem lekarzy nie byli jednak w stanie jej pomóc. Nikt nie wiedział, co się z nią dziej,mimo że poddawano ją specjalistycznym badaniom.

Wszystko wyjaśniło się pewnego dnia, kiedy trzylatka zakasłała tak głęboko, że jej przerażona matka zajrzała jej głęboko w jej gardło i zdębiała. Okazało się, że do ścianki był „przylepiony” jakiś czarny przedmiot.

Szybka wizyta u lekarza w szpitalu rozwiązała w końcu zagadkę. Okazało się, że była to sporych rozmiarów… pijawka, która została natychmiast wyciągnięta z gardła przerażonego dziecka.

Dr Jason Brotherton, który oglądał dziewczynkę po przyjęciu jej do szpitala, powiedział, że pijawka prawdopodobnie dostała się do jej gardła, gdy mała wypiła skażoną wodę. Na początku pijawka była malutka, kiedy jednak przyczepiła się do jej organizmu, żywiła się nim i osiągnęła osiem centymetrów długości, tłumaczył medyk.