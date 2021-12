Kenia: Małpy zatłukły na śmierć szympansicę, która była wychowywana przez ludzi

Tragedia w kenijskim ośrodku przystosowawczym dla małp. Szympansica o imieniu Baran, którą porzuciła matka i była wychowywana przez ludzi, została zaatakowana i zabita przez przetrzymywane tam małpy.

Baran trafiła do ośrodka Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary w Laikipia w Kenii, gdzie uczy się małpy nowego życia po tym, jak przebywały one z ludźmi. Szympansicę przeniesiono tam z Eram Park Zoo w stolicy Iranu Teheranie. Przeszła najpierw 90-dniową kwarantannę i była przygotowywana do drugiej fazy pobytu z innymi małpami.

Szympansica sforsowała jednak zabezpieczenia i znalazła się na terenie, na którym przebywały inne małpy. Te zaatakowały Baran, dotkliwie ją poturbowały i weterynarze nie byli w stanie ciężko rannej czterolatki uratować.

Szympansicę przeniesiono latem z Iranu do Kenii, ponieważ uznano, że jej dalsze życie w izolacji od innych małp jest dla niej niezdrowe. Wychowali ją ludzie po tym, jak jej mama odrzuciła ją, ponieważ urodziła się przedwcześnie i była trudniejsza w utrzymaniu. Z tego powodu weterynarze zajęli się nią, ale po jakimś czasie uznali, że może wrócić do rodziców.