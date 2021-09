KE wnosi o kary dla Polski. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną

Jourova podkreśliła, że orzeczenia TSUE muszą być przestrzegane w całej Unii. - Jest to konieczne do budowania i pielęgnowania niezbędnego wzajemnego zaufania zarówno między państwami członkowskimi, jak i obywatelami. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu – stwierdziła.

Dodał, że KE blokuje bezprawnie Polsce fundusze i wnioskuje o kary. - To akty agresji. Organy UE po zatwierdzeniu budżetu UE ruszyły do bezprawnego ataku – oświadczył Kaleta.

Była premier Beata Szydło zaznaczyła, że choć KE „twierdzi, że dba o „niezależność sądownictwa” w Polsce”, to równocześnie domaga się nałożenia na Polskę kar finansowych w związku z orzeczeniem TSUE, które w rzeczywistości „ingeruje w niezależność polskiego sądownictwa”. - To absurd. Czy polskie sądy mają być zależne od woli KE? - pytała europosłanka.

Lewica domaga się ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną

– Chcemy korzystać ze środków europejskich. Nie chcemy płacić kar finansowych za to, że Jarosław Kaczyński woli stać po stronie szeryfa Ziobry zamiast stanąć po stronie obywatelek i obywateli własnego kraju – mówiła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na briefingu prasowym w Sejmie.

Dodała, że „dziś istnieje zagrożenie że to Polki i Polacy zapłacą rachunek za brykanie szeryfa Ziobry, że to Polki i Polacy zapłacą rachunek za to, że Jarosław Kaczyński nie ma odwagi, żeby przeciwstawić się swojemu własnemu koalicjantowi”. - To niedopuszczalna sytuacja, której nie rozwiąże jeden czy drugi wywiad prezesa Kaczyńskiego, w którym pojawiają się mgliste zapowiedzi dalszych reform czy likwidacji izby Dyscyplinarnej – mówiła parlamentarzystka.