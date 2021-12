KE uruchamia procedurę naruszeniową przeciwko Polsce. Ryszard Czarnecki: Unijna rutyna atakowania naszego kraju

W środę Komisja Europejska poinformowała o uruchomieniu przeciwko Polsce procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

– Uważamy również, że (polski) TK nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy prawa, czego wymaga traktat. Unia Europejska jest wspólnotą wartości i prawa. Prawa Europejczyków na mocy traktatów muszą być chronione bez względu na to, gdzie żyją w Unii Europejskiej – stwierdził unijny komisarz ds. ds. gospodarki Paolo Gentiloni.

Komisja postanowiła uruchomić procedurę w związku z dwoma wyrokami TK.

Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, komentując tę sprawę w rozmowie z polskatimes.pl zwrócił uwagę, że Paolo Gentiloni to były premier Włoch. – Akurat lepiej by było, żeby Włosi w tym zakresie siedzieli jak mysz pod miotłą. Rząd tego kraju obawia się od dłuższego czasu uruchomienia procedury praworządnościowej z racji merytorycznych, a akurat władze włoskie delegowały do Komisji Europejskiej byłego premiera – powiedział.