KE przyjęła plan do programu „Horyzont Europa”. Włączenie aspektu płci będzie domyślnym wymogiem w treści badań naukowych i innowacji

Budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zaakceptowany. Ile pieniędzy dostanie Polska?

Grudniowy szczyt UE kończy batalię o budżet UE na lata 2021-2027. Ile pieniędzy trafi z niego do Polski. Prognozy są optymistyczne. Wiele zależy od Polski. Ile zatem może do nas trafić gotówki? To może w sumie być nawet 776 mld złotych.