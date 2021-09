KE oceni wprowadzenie stanu wyjątkowego. Muller: Dotychczasowe środki były niewystarczające

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek rządowy wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego dla części dwóch województw – lubelskiego oraz podlaskiego. Decyzja ta podyktowana jest sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Tego samego dnia dokument opublikowany został w „Dzienniku ustaw”.

Piotr Muller pytany był w piątek na antenie Polsat News, czy może „dać gwarancję”, iż przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego wszystkie zwykłe środki zostały wykorzystane do maksimum. - Gdybyśmy stanu wyjątkowego nie wprowadzili i okazałoby się, że grupy migrantów, ok. 10 tys. osób przedzierają się przez granicę, to wtedy pan zadawałby pytanie dlaczego tego nie wprowadzono. Uznaliśmy, że te środki są niewystarczające - odparł rzecznik rządu.

Wskazał, że na teren Białorusi w ostatnim czasie sprowadzono z krajów arabskich w10 tys. migrantów, którzy „mogą w każdej chwili przekroczyć granicę Łotwy, Litwy i Polski”.