KE chce nałożyć kary finansowe na Polskę. Prof. Zbigniew Krysiak: to szaleństwo

W rozmowie z polskatimes.pl prof. Zbigniew Krysiak oceniła, że decyzja KE „to szaleństwo”. – Komisja Europejska rozpoczęła wojnę na froncie. Nawet, jeśli TSUE zasądzi kary, to Polska ich płacić nie będzie. Polska powinna postawić barykadę i nie zgadzać się na taką agresję. Wierzę, że rząd na to nie przystanie, dlatego że zgoda spowoduje, iż wprowadzona zostanie redukcja polskich instytucji. To, co robi Komisja Europejska, to zamach na konstytucję i Trybunał Konstytucyjny – dodał.

Zdaniem Krysiaka „UE tworzy dobry grunt dla Rosji”. – Obyśmy nie mieli agresji militarnej. To, co się dzieje, przypomina pakt Ribbentrop-Mołotow, ponieważ z jednej strony Polskę atakuje Rosja, poprzez to, co dzieje się na granicy naszego kraju z Białorusią. Gdyby – nie daj Boże – Rosja poprzez Białoruś próbowała zaatakować Polskę militarnie, to nie liczmy na to, że np. Niemcy będą nas wspierać. Polska powinna prowadzić dyplomatyczne działania z USA i Wielką Brytanią – powiedział.