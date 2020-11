Każdy może wesprzeć szkolne biblioteki w walce o tysiące książek

Akcja specjalna - 1000 powodów, by czytać

Ponad 550 szkół podstawowych z całej Polski zgłosiło się do piątej edycji konkursu „1000 powodów, by czytać”. Lokalne społeczności walczą o 10 tysięcy książek dla bibliotek szkolnych, które – jak przekonuje psycholog dziecięcy – odgrywają ogromną rolę w rozwoju czytelniczej pasji wśród dzieci. O zwycięstwie zadecyduje największa liczba głosów oddanych w aplikacji mobilnej Empik. Głosowanie potrwa do 2 grudnia.

Codzienne zaangażowanie gwarancją sukcesu Program „1000 powodów, by czytać” już od 5 lat promuje czytelnictwo wśród uczniów, udowadniając, że czas spędzony z książką może rozwijać i dostarczać mnóstwa radości. W ramach zgłoszeń uczniowie każdej ze szkół startujących w tegorocznej edycji konkursu przygotowali prace plastyczne z motywami zaczerpniętymi ze świata literatury. Głosowanie odbywa się w aplikacji mobilnej Empik – każdy użytkownik ma do dyspozycji jeden głos dziennie, który może oddać na wybraną podstawówkę. Wyłonionych zostanie dziesięciu zwycięzców – pięć małych (do 120 uczniów) i pięć dużych szkół, które otrzymają po tysiąc książek i czytniki e-booków. Co ważne, uczniowie sami wybiorą tytuły, które trafią na szkolne półki. Przy ustalaniu listy pozycji będą mogły kierować się własnymi zainteresowaniami i upodobaniami. – Ogromnie cieszy nas liczba zgłoszeń do konkursu, zwłaszcza teraz – w trudnej i pełnej wyzwań sytuacji, w jakiej znalazły się szkoły. Finalnie zarejestrowało się ponad pół tysiąca podstawówek! Teraz wszystko w rękach uczniów, rodziców, znajomych, sąsiadów i miejscowych miłośników czytania. Każdy może oddać głos raz dziennie, dlatego zachęcamy, aby okazywać wsparcie swojej szkole każdego dnia aż do 2 grudnia – komentuje Justyna Chmielewska, managerka projektów rozwijających czytelnictwo wśród dzieci w Empiku.

Lektury szkolne to za mało Czytanie kompleksowo wspiera rozwój dziecka – poszerza słownictwo i wiedzę na temat świata, uczy myślenia, rozwija wyobraźnię i empatię. Umożliwia poznanie oraz zrozumienie motywacji i przeżyć różnych bohaterów, a także wielu nowych sytuacji. Lektura inspiruje do kreatywnych zabaw i snucia odważnych marzeń. – Należy pamiętać, że dzieci pod przymusem nie sięgną po książkę. Rolą dorosłych jest pokazać im, że czytanie to przyjemna i inspirująca forma spędzania wolnego czasu – tłumaczy psycholog dziecięca Monika Perkowska. – Proponowanie najmłodszym, aby spróbowali samodzielnie wybrać pozycje, które wydają im się interesujące, stanowi podstawę promocji czytelnictwa wśród dzieci. Dlatego tak ważne jest wyposażenie szkolnej biblioteki. Oprócz lektur szkolnych powinna ona oferować lektury dodatkowe, najnowsze pozycje, również popularnonaukowe, o których uczniowie rozmawiają na co dzień, a których z różnych przyczyn nie znajdą w domu.

Jak odkryć magię szkolnej biblioteki? Wielką wartością bibliotek szkolnych jest ich dostępność dla każdego ucznia. Bogaty księgozbiór powoduje z kolei, że książki, które dzieci polecają sobie nawzajem, znajdują się na wyciągnięcie ręki. Jak podkreśla psycholog dziecięcy, ważną rolę w rozbudzaniu pasji czytelniczej wśród uczniów odgrywają nauczyciele i bibliotekarze: – Dobrym pomysłem jest zaznajomienie uczniów z biblioteką już na początku edukacji. Nauczyciel bibliotekarz prowadząc lekcję, zaprasza dzieci w podróż w nieznane – labirynty regałów wypełnionych książkami stają się dla nich doskonałą scenerią nowych przygód. Uczniowie zachęcani są do szukania pozycji atrakcyjnych ze względu na ilustracje, tytuły czy tematykę. Dowiadują się, że książki są różne – poznają prozę, poezję, komiksy, a także publikacje popularnonaukowe. Konkursy takie jak „1000 powodów, by czytać”, w które angażuje się cała szkolna społeczność, nadają bibliotece specjalny status w oczach dzieci. Dotyczy to również uczniów, którzy dotąd niechętnie z niej korzystali. Dzięki podobnym inicjatywom dzieci częściej odwiedzają biblioteki – dowiadują się, że są one centrum ekscytujących wydarzeń.

– Dla dzieci, które nie lubią czytać, atrakcyjne mogą okazać się konkursy i zabawy związane z książkami – dodaje Perkowska. – Warto też organizować wspólne czytanie lub słuchanie audiobooków, zachęcać do tworzenia ilustracji do ulubionych pozycji, wymyślania i spisywania własnej opowieści, nadawania im tytułów i projektowania okładki. Każda forma „przebywania” z książkami pomaga najmłodszym poszerzać pogląd na temat czytelnictwa. Niektóre dzieci, które dotąd uważały czytanie za nudne, mogą odnaleźć nową pasję. Zasady głosowania Głosowanie w konkursie "1000 powodów, by czytać" obywa się od 2 listopada do 2 grudnia w darmowej aplikacji mobilnej Empik dostępnej w serwisach Google Play, App Store i App Gallery. Wystarczy zarejestrować konto i przystąpić do programu Empik Premium Free, a następnie oddawać głos każdego dnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 grudnia 2020 r. Akcja jest wspólnym dziełem Empiku i odbiorców skupionych w programach Empik Premium i Empik Premium Free. Każdy dokonywany zakup to swoista “cegiełka”, która zasila “1000 powodów, by czytać”. Dzięki temu co roku Empik może sfinansować zakup 10 tysięcy nowych, wymarzonych przez młodych czytelników książek. Konkurs został objęty honorowym patronatem Polskiej Izby Książki, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Więcej informacji na temat akcji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.empik.com/biblioteki.

