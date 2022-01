Kazachstan. Powołano nowego premiera. W ciągu najbliższych dni wojska OKDB mają się wycofać

49-letni Alichan Smaiłow został powołany na nowego premiera Kazachstanu, jednak już od 5 stycznia był pełniącym obowiązki szefa rządu. Podczas ogłoszenia powołania prezydent Kasym-Żomart Tokajew przekazał także, że w ciągu dwóch dni rozpocznie się wycofywanie z Kazachstanu wojsk Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB). Dodał, że całkowicie mają opuścić kraj w ciągu 10 dni.

To właśnie na wniosek Tokajewa, do kraju przybył liczący ponad dwa tysiące żołnierzy kontyngent wojsk należących do ODKB. Głównie byli to żołnierze Rosji, Armenii i Białorusi, choć do organizacji należy także Kirgistan i Tadżykistan.

Podsumowując protesty Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało, że siły bezpieczeństwa w Kazachstanie zatrzymały w sumie 9900 osób. Oprócz tego w ubiegłotygodniowych protestach i zamieszkach, według oficjalnych danych, zginęły 164 osoby. Należy jednak podejrzewać, że zabitych jest dużo więcej. Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KNB) ogłosił, że sytuacja „ustabilizowała się”, „zagrożenie terrorystyczne zostało zneutralizowane”, i wszystko jest pod kontrolą władz.