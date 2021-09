Kaucje za butelki. PIH: Nie wyobrażamy sobie przyjmowania dodatkowych szklanych opakowań

– Podobnie niezwykle poważne wątpliwości budzi arbitralne ustalenie w założeniach do projektu progu 100 m2 powierzchni sklepu, od którego prowadzenie zbiórki opakowań miałoby być obowiązkowe. Bez wątpienia wymaga to rzetelnych konsultacji z branżą handlu, tak by uwzględnić realne możliwości sklepów. Pamiętajmy że te 100 m2 to mała placówka handlowa, która musi na takiej powierzchni zmieścić półki, kasę, zaplecze socjalne oraz przechowywać zapasy towarów, nie tylko butelki objęte kaucją – dodaje Ptaszyński.