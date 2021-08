Katowice chcą pokazać swoje lasy. Dają złotówkę za każdy przejechany i sfilmowanie kilometr tras Tomasz Breguła

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Katowice chcą pokazać swoje lasy. Dają złotówkę za każdy przejechany kilometr Obraz jplenio z Pixabay Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Lasy to blisko 40 proc. powierzchni Katowic, ale nie każdy chce w to uwierzyć. Wielu mieszkańców żartuje, że jest z nimi jak z Yeti - wszyscy o nich słyszeli, ale mało kto na własne oczy przekonał się, że istnieją. Miasto chce zmienić to podejście i pokazać, że terenów zielonych jest tu naprawdę sporo.