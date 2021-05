Katastrofa smoleńska. Sąd rozpatrzy dziś wnioski o aresztowanie rosyjskich kontrolerów

Sprawa płk. Pawła P., mjr. Wiktora R. oraz ppłk. Nikołaja K. rozpatrywana będzie przed Sądem Rejonowym Warszawa-Mokotów. Dzisiejsze posiedzenia wyznaczone są na godz. 12.00, 12.30 oraz 13.00.

Zarzuty dla rosyjskich kontrolerów

Prokuratura Krajowa zarzuca kontrolerom umyślne spowodowanie katastrofy lotniczej skutkującej śmiercią wielu osób. Jak wskazywały we wrześniu polskie organy ścigania wniosek o areszt tymczasowy to pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego. Dodano, że jeśli sąd przychyliłby się do stanowiska prokuratury, śledczy będą mogli podjąć działania zmierzające do zatrzymania kontrolerów.