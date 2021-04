Katastrofa smoleńska. Prokuratura przedłuża śledztwo, opozycja chce rozwiązania podkomisji

Kim jest Aleksiej Nawalny? Dlaczego mówi o nim cały świat?

Aleksiej Nawalny przez jednych uznawany jest za szaleńca, przez innych za bohatera narodowego. Na początku 2021 r. jego aresztowanie wywołało masowe poruszenie Rosjan na całym świecie, chociaż, co warto podkreślić, nie wszyscy protestujący go popierają – część osób walczących o jego wolność uznaje go za nacjonalistę i imperialistę. Nie zmienia to jednak faktu, że kontrowersje wokół bloga Nawalnego, jego otrucie, zatrzymanie, a także skazanie na kolonię karną nie mogą pozostawić nikogo, kto choć trochę interesuje się polityką rosyjską, w obojętności.