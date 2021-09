Katastrofa promu "MS Estonia". Grupa specjalistów wyrusza, żeby przebadać wrak. Czy wyjaśnią przyczynę tragedii z 1994 roku?

18 września wyruszy grupa badaczy, żeby przebadać wrak promu „MS Estonia”, który zatonął na Morzu Bałtyckim w 1994 roku. Tragedia pochłonęła 852 osoby i do tej pory, jak twierdzą rodziny i bliscy ofiar, nie wyjaśniono prawdziwych przyczyn dramatu.

Oficjalna wersja zatonięcia jednostki. która mówi o błędzie konstrukcyjny, co miała doprowadzić do rozszczelnienia, nie została zaakceptowana przez rodziny ofiar. Czy ekspedycja, którą kieruje Margus Kunn, ustali prawdę? Nurkowie mają do pomocy podwodne roboty, sporządzą trójwymiarowy skan uszkodzeń wraku oraz dna morskiego, na którym spoczywa wrak.