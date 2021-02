Katastrofa budowlana przez lodowy zator? Społecznicy alarmują w sprawie Mostu Tczewskiego

Działacze SKOM chcą, by most wreszcie został odbudowany i – jak podaje Onet – sprawa jest ich zdaniem pilna, bo grozi mu katastrofa budowlana z powodu potencjalnego zatoru lodowego na Wiśle.

Częściowo wysadzony w czasie wojny most, był po niej remontowany, ale nigdy nie przywrócono go do pierwotnego stanu. Teraz wciąż trwa jego odbudowa, podjęta w 2012 roku.

Podobna sytuacja miała miejsce w 1947 roku – w marcu tego roku otworzono most drogowy w Tczewie, ale wkrótce potem przyszła powódź. Nie udało się rozbić zatoru lodowego na Wiśle i w efekcie zniszczył on drewniane podpory mostu, co doprowadziło do zerwania prowizorycznych przęseł nurtowych.

Jak tłumaczą Onetowi społecznicy:

W nurcie rzeki wciąż wisi jeszcze przęsło ESTB, które w latach 50. zostało zamontowane na Moście Tczewskim „na chwilę”, by po wojnie przywrócić przejezdność. Obecny konserwator zabytków Igor Strzok nie zgodził się na rozbiórkę tego przęsła. Tym samym ponad rok temu wstrzymał prace na moście.

Drugim z powodów, dla których odbudowa Mostu Tczewskiego nie posuwa się do przodu jest zdaniem działaczy brak rządowych środków na jej dokończenie.

Źródło: Onet