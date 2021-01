Katarzyna Synowiec Miss Polski Nastolatek 2020. Wyniki i zdjęcia z gali finałowej, sylwetki wszystkich kandydatek

18-latek skazany za rzekomą pedofilię po... 15 minutach procesu. „Został pozbawiony prawa do rzetelnego procesu"

18-letni Adam został skazany na dwa lata więzienia za rzekomy seks z 14-latką. Jednak w czasie, gdy miało dojść do stosunku, 18-latek... przebywał w szkole. Tymczasem cały proces nastolatka trwał zaledwie... 15 minut, a on sam nawet nie zdążył w sądzie przedstawić swojej wersji wydarzeń. Sędzia rozpoczął i zakończył proces, mimo że 18-latek nie miał obrońcy, zaś akt oskarżenia prokuratury opierał się głównie na zeznaniach nastolatki. Teraz nastolatek może trafić do za kratki, bo dostał już wezwanie do odbycia kary więzienia.