Kasia Cerekwicka prezentuje klip do piosenki "Nigdy". Singiel promuje nową płytę artystki "Pod skórą" [ZDJĘCIA]

Światło dzienne ujrzał nowy teledysk Kasi Cerekwickiej do piosenki "Nigdy". Utwór jest drugim singlem promującym najnowszy album zatytułowany "Pod skórą" (2020).

Sama Artystka powiedziała, że dla niej główną treścią obrazu są tancerze i ich przekaz. "Nigdy" to kompozycja autorstwa Kuby Galińskiego, Kasi Piszek i Marcina Borsa, tekst wyszedł spod pióra Kasi.

W aranżacji wyraźnie słychać inspiracje latami 80/90, jest to połączenie syntetycznych brzmień oraz wyrazistego tłustego beatu nawiązującego do klimatu Rythm and Blues.

Tekst opowiada o kobiecie, która wchodzi w kolejny, dojrzały etap życia. Rozliczyła się z przeszłością, zaakceptowała swoje wady, potrafi dostrzec swoje zalety i ma mnóstwo siły by zacząć wszystko od nowa.

Reżyserką teledysku jest Olga Czyżykiewicz. Ideą było stworzenie minimalistycznego, artystycznego teledysku, w którym oddajemy klimat piosenki w sposób metaforyczny, używając języka plastycznego, artystycznego a także języka tańca.