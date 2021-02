Kartki i życzenia na Walentynki 2021. Nie możesz spotkać się z bliskimi? Wyślij im kartkę online lub list! Darmowe wzory do pobrania [PDF] JK

Walentynki w 2021 roku dla wielu osób będą inne niż wszystkie. Lockdown związany z COVID-19 i utrudnienia w kontaktach z bliskimi mogą niestety skutecznie zepsuć ten dzień. Aby do tego nie doszło, pokaż najbliższym, że o nich pamiętasz. Wybierz jeden z 10 wzorów kartek na Walentynki i wyślij ukochanej osobie życzenia w wersji online. Możesz też wydrukować kartkę i wysłać ją pocztą, co będzie zdecydowanie bardziej romantycznym rozwiązaniem. Przejdź do galerii, by zobaczyć wszystkie wzory.