Karp ważył 37,8 kg! To nowy rekord Polski [Zdjęcia] - wędkarstwo

Ten dzień przejdzie do historii polskiego wędkarstwa. We wtorek 29 września w łowisku Gosławice Jamie Jackson i Mirosław Walczykiewicz złowili karpia ważącego 37,8 kg (w drugim podejściu ważył 36,4 kg). To największy okaz, jaki złapała wędka na terytorium Polski.

