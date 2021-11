Karp. Jeden z najbardziej niedocenianych polskich produktów. Dlaczego warto go jeść przez cały rok?

Niemal co trzeci Polak to uprawia. "Kobiety robią to nieco częściej niż mężczyźni"

- Tłuszcz ryb, w przeciwieństwie do tłuszczu zwierząt ciepłokrwistych jest składnikiem zalecanym w naszej diecie, dlatego, że zabiera te najcenniejsze żywieniowe, nienasycone kwasy tłuszczowe, które mogą służyć w profilaktyce wielu chorób- wyjaśnia i dodaje, że jeżeli chodzi o spożywanie ryb, to trend jest korzystny, natomiast na pewno większość z nas nie spełnia zaleceń mówiących o tym, że powinniśmy jeść ryby przynajmniej dwa razy w tygodniu. - Według ankiet przeprowadzonych w naszym kraju, najczęściej jemy ryby tylko w piątek, jako postne danie, a to zdecydowanie za mało, ponieważ trzeba korzystać z bogactwa składników odżywczych, które proponują nam produkty rybne- wylicza.

Z kolei Paweł Wielgosz, prezes zarządu Organizacji Producentów Polski Karp w rozmowie z AIP przyznaje, że co roku, blisko tysiąc małych i średniej wielkości rodzinnych gospodarstw rybackich dostarcza na krajowy rynek 20 tysięcy kilogramów karpi. - W Unii Europejskiej jesteśmy potentatem, jeżeli chodzi o hodowlę karpia- mówi i dodaje, że Polacy chętnie spożywają karpie, jest to jedna z najpopularniejszych ryb w Polsce aczkolwiek wybierana sezonowo. - Magia karpia polega na ty, że jak go nie kupimy, czy w gospodarstwie rybackim czy w sklepie, to jest ryba świeża. Karp nie musi pokonywać tysięcy kilometrów, żeby do nas trafić- tłumaczy.