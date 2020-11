Karolina Północna: Czy Bidenowi udało się odbić ten stan Donaldowi Trumpowi, by zyskać kilkanaście głosów elektorskich

Ponadto liczba mieszkańców na przedmieściach miast tego stanu wzrosła o milion od 2016 roku, według Politico, co daje Bidenowi znaczący wzrost liczbowy na obszarze, który musi wygrać.

Biden będzie też jednak musiał pozyskać głosy Afroamerykanów, tak jak się udało Barackowoi Obamie w 2008 roku, kiedy wygrał w Karolinie Północnej.

Dlatego do walki o głosy Afryamerykanów w tym stanei ruszyła ostro Kamala Harris, wiceprezydent u boku Bidena. Pytanie, czy udało się jej pozyskać głosy czarnych wyborców.

Podczas tej kampanii Republikanie podjęli kroki, by zniechęcić Afroamerykanów do pójścia do urn wyborczych.

Donald Trump miał nadzieję, że powstrzyma w tym stanie natarcie Demokratów, korzystając z dużego wsparcia ze strony okręgów wiejskich.

Zdobył wśród tych wyborców 20 punktów przewagi nad Hillary Clinton w 2016 roku i liczy, że ci ludzie pozostaną przy nim podczas obecnej kampanii. Ma to dla niego ogromne znacznie, między innymi od tego wsparcia może zależeć jego druga kadencja.