Karnawał, za jakim tęsknimy. W tych miastach odbywały się największe parady. Dziś ulice świecą pustkami

Najsłynniejsze obchody karnawałowe na świecie

2021 rok miał być lepszy niż poprzedni, na razie jednak bilans wydaje się być ujemny. W związku z trwającą pandemią obchody karnawałowe na całym świecie zostały oficjalnie odwołane. Ulice miast skrzących się o tej porze feerią barw i rozbrzmiewających muzyką dziś świecą pustkami. Jakie to miasta? Do niekwestionowanych światowych stolic karnawału należą:

Rio de Janeiro (Brazylia) Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania) Wenecja (Włochy) Nicea (Francja) Bazylea (Szwajcaria) Oruro (Boliwia) Nowy Orlean (USA) Kadyks (Hiszpania)

Karnawał to nie tylko dobra zabawa, ale i ogromny zarobek dla gospodarzy. Co roku niebotyczne sumy zgarniało Rio de Janeiro, miasto organizujące największe obchody na świecie. Rokrocznie dzięki imprezie do brazylijskiego budżetu wpływa ok. 3 mld dolarów, co jest równowartością zarobku Wielkiej Brytanii podczas Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku. Warto zaznaczyć, że do światowej stolicy karnawału przybywa średnio 850 tys. turystów z całego globu. A raczej przybywało, zanim nasze życie zdominował COVID-19.