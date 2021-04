Kardynał Kazimierz Nycz nadal w szpitalu. "Doznał niewielkiego udaru"

Mieszkanki kamienicy na Dolnym Mieście czekają na nowy lokal, budynek jest w złym stanie. Piotr Ikonowicz: „Ludzie czekają na łaskę miasta!”

Odpadające ze ścian tapety, grzyb na suficie i brak ogrzewania – w takich warunkach w kamienicy w sercu Dolnego Miasta mieszkają pani Anita wraz z dorastającą córką. Działacze gdańskiej Lewicy apelują do władz miasta o przyspieszenie procedury przyznania mieszkania socjalnego. We wtorek, 6.04.2021 r. wsparł ich w tym Piotr Ikonowicz – lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i kandydat Lewicy na Rzecznika Praw Obywatelskich. – Doszło do sytuacji, w której ludzie czekają na wyrok eksmisji z prawem do lokalu socjalnego, a gdy już doznają takiego szczęścia, to czekają na kolejną łaskę ze strony miasta Gdańsk, a mianowicie na realizację prawomocnego wyroku sądu RP! – mówił w Gdańsku Piotr Ikonowicz.